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Общество

Пожары, аварии и грипп: опубликован прогноз ЧС в регионе на февраль

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ГУ МЧС по Пензенской области подготовило среднесрочный прогноз чрезвычайных ситуаций на февраль 2025 года.

В основу положена информация Гидрометцентра России и региональных управлений Роспотребнадзора, ветеринарии, ГАИ, центра гигиены и эпидемиологии, филиала «Сурский гидроузел» ФГБВУ «Центррегионводхоз».

Температурный режим и количество осадков - дождя и снега - ожидаются в пределах нормы.

С 2000 года чрезвычайные ситуации, связанные с опасными гидрологическими явлениями, в феврале не регистрировались. Поэтому отклонения гидрологической обстановки в сторону ухудшения не прогнозируются.

Пензенцам следует уделить особое внимание состоянию здоровья: в последнем зимнем месяце прежде наблюдался сезонный рост заболеваемости COVID-19, ОРВИ и острых инфекций верхних дыхательных путей, в том числе гриппа.

Что касается ДТП, то по средним многолетним показателям в феврале аварийность на автотранспорте наиболее низкая. Тем не менее возможно ухудшение погодных условий, повышающее риск возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах.

Согласно прогнозу, существует вероятность аварий на объектах электроэнергетики и коммунальных системах жизнеобеспечения. В числе основных проблем назван износ сетей и оборудования.

Кроме того, в феврале сохраняется высокий риск возникновения пожаров. Основными причинами спасатели называют неосторожное обращение с огнем (в том числе в состоянии опьянения), использование самодельных электронагревательных приборов, неправильную эксплуатацию печей.

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