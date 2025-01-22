Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

22.01.2025 | 07:54

В 2025 году самыми выгодными месяцами для отпуска станут июль и октябрь, в которых по 23 рабочих дня - максимальное число. На втором месте - апрель, сентябрь и декабрь, в них по 22 рабочих дня. А вот январь, май, июнь и ноябрь, в которых много праздников и выходных, являются самыми невыгодными для отпускников.

Об этом «Газете.Ru» рассказала финансист Анастасия Моргунова. Она пояснила: при расчете отпускных суммируется заработанное за предыдущих 12 месяцев, и на этой основе по специальной формуле рассчитывается размер отпускных.

Таким образом, чем больше был заработок в этот период, тем больше будет размер выплаты. А вот периоды временной нетрудоспособности, отгулы, отпуска без сохранения зарплаты и по беременности в расчет не принимаются.

Увеличить отпуск, по словам Анастасии Моргуновой, можно тремя способами. Первый - начинать отдых лучше с понедельника, а заканчивать пятницей. Таким образом к нему присоединятся два предыдущих и два последующих выходных дня.

Второй способ - планировать отдых непосредственно перед официальными праздниками или после них, чтобы они приплюсовались к отпуску.

Третье правило - по возможности делить отпуск на части. При этом одна часть должна составлять не менее 14 дней.