Дмитрий Лаврентьев: Повышение рождаемости - ключ к развитию

22.01.2025 | 12:19

В Пензенской области успешно реализуется пилотный проект по повышению рождаемости. Причем семьи с детьми могут рассчитывать не только на государственные меры поддержки, работают и корпоративные стандарты на уровне предприятий.

Так, учредитель крупной компании Дмитрий Лаврентьев на днях встретился с сотрудницей холдинга Татьяной Болтневой, у которой появилась на свет двойня.

«От всего коллектива поздравляем вас с невероятным, двойным счастьем - рождением сразу двух малышей! Желаем вам крепкого здоровья, терпения, неиссякаемой энергии и радости каждого дня, наполненного теплом и любовью», - обратился он к молодой маме.

По мнению Дмитрия Лаврентьева, решение демографических проблем - ключевой вопрос как для Пензенской области, так и для России в целом, ведь без роста численности населения не будет ни сильной экономики, ни надежной социальной сферы.

Молодой матери вручили подарочный сертификат, в дальнейшем семье помогут с жильем.

«Сейчас мы живем в двухкомнатной квартире. Когда малыши подрастут, увеличение жилплощади станет ключевым моментом», - отметила Татьяна.

Суть корпоративного стандарта, внедряемого в Пензенской области при поддержке министерства социального развития, в том, что организации добровольно принимают на себя обязательства по поддержке материнства и детства. По словам руководителя регионального отделения Союза женщин России Ольги Чистяковой, свои программы уже есть на многих предприятиях.

Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал демографию одним из главных вопросов для страны. Он подчеркнул, что важно переломить ситуацию с рождаемостью, работая над проблемой на всех управленческих уровнях.