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Общество

В Пензенской области в праздники изменится график работы МРЭО

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Пензенская Госавтоинспекция предупредила об изменении графика работы регистрационно-экзаменационных подразделений в связи с новогодними праздниками.

Регистрация транспортных средств и прицепов к ним, выдача водительских прав в подразделениях МРЭО в Пензе, Сердобске, Нижнем Ломове, Каменке, Кузнецке и Городище будет осуществляться по графику:

- 31 декабря - с 9:00 до 18:00, перерыв на обед - с 13:00 до 13:45;

- 3 января - с 9:00 до 18:00 (перерыв - с 13:00 до 13:45);

- 4 января - с 8:00 до 15:30 (перерыв - с 12:00 до 12:30);

- 8 января - с 9:00 до 18:00 (перерыв - с 13:00 до 13:45).

1, 2, 5, 6 и 7 января - выходные дни.

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