Сетевое издание|18+|Среда|25 дек 2024|14:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Опубликован график работы медиков в праздники в Заречном

Печать
Telegram

Зареченская МСЧ № 59 опубликовала расписание работы в праздничные дни. Жители закрытого города могут посетить медицинские учреждения по установленному графику.

Городская поликлиника:

- 30 декабря - прием дежурного терапевта (неотложная помощь) с 8:00 до 13:00;

- 2 января с 8:00 до 11:00 - вызов врача на дом; с 8:00 до 13:00 - прием дежурного терапевта (неотложная помощь), хирурга, стоматолога-терапевта (детского и взрослого), стоматолога-хирурга;

- 5 января с 8:00 до 11:00 - вызов врача на дом; с 8:00 до 13:00 - прием дежурного терапевта (неотложная помощь), стоматолога-терапевта (детского и взрослого), стоматолога-хирурга;

- 3 и 6 января с 8:00 до 13:00 - обслуживание пациентов с COVID-19 на дому.

Детская поликлиника:

- 30 декабря, 2, 4, 6 января с 8:00 до 11:00 - вызов врача на дом; с 8:00 до 13:00 - прием дежурного педиатра;

- 4 января с 8:00 до 13:00 - выдача справок об эпидемиологическом окружении (кабинет № 225).

Женская консультация будет вести прием беременных и экстренных больных 2 и 6 января с 8:00 до 14:00.

Ранее Минздрав Пензенской области обнародовал график работы медицинских учреждений в предстоящие праздники. С ним можно ознакомиться здесь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Заречного
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте