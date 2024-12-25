Опубликован график работы медиков в праздники в Заречном

25.12.2024 | 10:10

Зареченская МСЧ № 59 опубликовала расписание работы в праздничные дни. Жители закрытого города могут посетить медицинские учреждения по установленному графику.

Городская поликлиника:

- 30 декабря - прием дежурного терапевта (неотложная помощь) с 8:00 до 13:00;

- 2 января с 8:00 до 11:00 - вызов врача на дом; с 8:00 до 13:00 - прием дежурного терапевта (неотложная помощь), хирурга, стоматолога-терапевта (детского и взрослого), стоматолога-хирурга;

- 5 января с 8:00 до 11:00 - вызов врача на дом; с 8:00 до 13:00 - прием дежурного терапевта (неотложная помощь), стоматолога-терапевта (детского и взрослого), стоматолога-хирурга;

- 3 и 6 января с 8:00 до 13:00 - обслуживание пациентов с COVID-19 на дому.

Детская поликлиника:

- 30 декабря, 2, 4, 6 января с 8:00 до 11:00 - вызов врача на дом; с 8:00 до 13:00 - прием дежурного педиатра;

- 4 января с 8:00 до 13:00 - выдача справок об эпидемиологическом окружении (кабинет № 225).

Женская консультация будет вести прием беременных и экстренных больных 2 и 6 января с 8:00 до 14:00.

Ранее Минздрав Пензенской области обнародовал график работы медицинских учреждений в предстоящие праздники. С ним можно ознакомиться здесь.