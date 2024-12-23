Сетевое издание|18+|Понедельник|23 дек 2024|20:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Парк Спутника наградили за вклад в развитие событийного туризма

Печать
Telegram

Министерство культуры и туризма Пензенской области назвало парк Города Спутника одним из основных центров туристического притяжения региона.

Ведомство подвело итоги первого конкурса событийных мероприятий «Добро пожаловать в Пензенскую область». На его основе создадут календарь событий на 2025 год.

В номинации «Международное событийное мероприятие» 1-е место занял проходящий ежегодно в Спутнике фестиваль сказок и ремесел «Толстопятый». В этой же номинации в тройку лидеров вошло гидроавиашоу «Крылья Спутника».

Кроме того, за вклад в развитие событийного туризма в Пензенской области получил награду межрегиональный фестиваль «Огни Спутника».

«Парк Спутника является одной из основных площадок для проведения мероприятий. На протяжении всего года там проходят события разной направленности. И, естественно, в этом году жюри оценило организаторов и присудило им отдельную премию», - рассказал заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

В администрации парка тем временем готовятся к предстоящим событиям зимнего и летнего сезонов.

«У нас большие надежды на новые рекорды, которые мы поставим в рамках фестиваля «Крылья Спутника» в мае 2025-го. Напомню, в 2024 году одновременно в акватории Спутника приводнились 22 самолета-амфибии. На следующий фестиваль у нас уже больше 100 заявок от пилотов, в том числе зарубежных - из Италии, Германии, Черногории, Швейцарии и с Мальдивских островов», - поделился информацией арт-директор парка Игорь Лакодин.

Фестиваль планируется провести с 23 по 26 мая 2025 года. За событиями в Спутнике можно следить на сайте penza-sputnik.ru.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте