Парк Спутника наградили за вклад в развитие событийного туризма

23.12.2024 | 17:00

Министерство культуры и туризма Пензенской области назвало парк Города Спутника одним из основных центров туристического притяжения региона.

Ведомство подвело итоги первого конкурса событийных мероприятий «Добро пожаловать в Пензенскую область». На его основе создадут календарь событий на 2025 год.

В номинации «Международное событийное мероприятие» 1-е место занял проходящий ежегодно в Спутнике фестиваль сказок и ремесел «Толстопятый». В этой же номинации в тройку лидеров вошло гидроавиашоу «Крылья Спутника».

Кроме того, за вклад в развитие событийного туризма в Пензенской области получил награду межрегиональный фестиваль «Огни Спутника».

«Парк Спутника является одной из основных площадок для проведения мероприятий. На протяжении всего года там проходят события разной направленности. И, естественно, в этом году жюри оценило организаторов и присудило им отдельную премию», - рассказал заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

В администрации парка тем временем готовятся к предстоящим событиям зимнего и летнего сезонов.

«У нас большие надежды на новые рекорды, которые мы поставим в рамках фестиваля «Крылья Спутника» в мае 2025-го. Напомню, в 2024 году одновременно в акватории Спутника приводнились 22 самолета-амфибии. На следующий фестиваль у нас уже больше 100 заявок от пилотов, в том числе зарубежных - из Италии, Германии, Черногории, Швейцарии и с Мальдивских островов», - поделился информацией арт-директор парка Игорь Лакодин.

Фестиваль планируется провести с 23 по 26 мая 2025 года. За событиями в Спутнике можно следить на сайте penza-sputnik.ru.

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