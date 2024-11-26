В Пензенской области за год выявили более 200 новых случаев ВИЧ

26.11.2024 | 07:49

В Пензенской области, по данным на 1 ноября этого года, насчитывалось 4 524 ВИЧ-инфицированных. В статистике не учтены граждане, содержащиеся в учреждениях ФСИН, а также жители Заречного.

Как сообщили в областном клиническом центре спецвидов медпомощи, известном у пензенцев как КИМ, за 10 месяцев в регионе выявили 206 новых случаев инфекции. Это меньше, чем за тот же период прошлого года (226).

Заболеваемость составила 17,5 на 100 000 населения (19,0 - за 10 месяцев 2023-го). Показатель снизился в 1,08 раза.

«Как и в прошлые годы, преобладающим путем передачи ВИЧ остается половой, его доля продолжает расти. Основную массу заболевших по-прежнему составляют люди в возрасте 30-49 лет», - отметили специалисты.

Проверить свой ВИЧ-статус пензенцы могут в центре профилактики и борьбы со СПИД по адресу: Пенза, проспект Победы, 122. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.