Глава Кузнецка назвал, где готовят хороших бойцов для СВО

25.11.2024 | 19:16

В Кузнецке с подготовкой будущих бойцов для СВО хорошо справляются школа греко-римской борьбы, секции по боксу, самбо.

Об этом на совещании в администрации города в понедельник, 25 ноября, заявил глава Кузнецка Сергей Златогорский.

«Вместе со спортивной общественностью все, что касается наших выходцев из спортивных рядов, кто сегодня воюет на СВО, надо подымать на щит, делать соответствующую информацию, наглядную агитацию. Действительно, наши единоборцы, самбисты и греко-римы, боксеры готовят те кадры, которые сегодня очень хорошо себя показывают в специальной военной операции. Не ради спорта одного должны заниматься люди, а ради того, чтобы быть готовым к защите Родины», - отметил Златогорский.

Известно, что в кузнецкой школе греко-римской борьбы самые сильные в Пензенской области воспитанники. Глава города поручил подключить организацию к отправке в зону СВО новогодних подарков.

Презент к празднику от себя лично Златогорский также намерен послать выпускнику школы.

«Ко мне обратился в выходные наш земляк, просил помочь его подразделению, как-то они остались в стороне от этих гуманитарных потоков. Я его помню, хороший паренек. Возмужал. Лет 25-26 ему уже, по контракту [там] находится. Свой подарок персонально отправлю ему», - пояснил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Кузнецке решили собрать новогодние подарки бойцам, участвующим в СВО. Первую партию предполагают подготовить к 1 декабря.