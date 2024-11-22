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Общество

Раскрыт топ-3 мошеннических схем на «черную пятницу»

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ВТБ сообщает об увеличении на 30% активности мошенников в преддверии сезона распродаж и предстоящей «черной пятницы» в конце ноября. Россиянам стоит быть особенно бдительными с поддельными сайтами магазинов, лжерекламными ссылками и объявлениями о суперскидках. Доля этих сценариев в ноябре может достигать до трети всех мошеннических атак.

Злоумышленники используют различные методы обмана в основном в социальных сетях и мессенджерах:

- создают поддельные сайты магазинов, которые внешне идентичны известным брендам, и предлагают товары с большими скидками. Главная цель - украсть данные банковских карт или собрать оплату за несуществующие товары;

- рассылают фальшивые рекламные предложения и ложные ссылки на предзаказ товаров со скидкой, чтобы получить доступ к банковским картам и счетам клиентов. После оплаты такие товары либо не доставляются, либо оказываются поддельными;

- размещают объявления о суперскидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. Переходя по ссылке, пользователи скачивают вредоносный АРК-файл, замаскированный под приложение для получения промокодов или скидок. После его установки мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации и могут управлять банковскими счетами без ведома жертвы.

«Миллионы покупателей ищут выгодные предложения в период крупных распродаж, и мошенники опять тут как тут. Последние несколько лет все больше россиян делают выбор в пользу онлайн-покупок, что упрощает задачу хакерам. Если вас что-то смущает, лучше потратить лишние пару минут своего времени, но зато сохранить средства на своих счетах и свои нервы», - прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

По его словам, простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с финансовыми мошенниками: важно не доверять незнакомцам, вчитываться в СМС от банка и не устанавливать на персональные устройства неизвестные программы.

«Помните основное правило: использовать официальные сайты и не переходить по странным ссылкам, которые получаете даже от знакомых в мессенджерах. Если вы уже ввели свои данные, срочно свяжитесь с банком, чтобы блокировать свои карты и счета», - добавил Никита Чугунов.

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