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Общество

Обнародован режим работы центров «Мои документы» с 2 по 5 ноября

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Опубликован график работы центров «Мои документы» в Пензе, измененный в связи с празднованием Дня народного единства:

- суббота, 2 ноября, - предпраздничный день, с 8:00 до 14:00;

- воскресенье, 3 ноября, - выходной день;

- понедельник, 4 ноября, - праздничный день;

- вторник, 5 ноября, - рабочий день: центры будут открыты с 8:00 до 20:00.

«Предварительно записаться для посещения МФЦ Пензы можно по телефону +7 (8412) 927-000», - напомнили в Министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области.

Ранее был опубликован график работы детских поликлиник в Пензе со 2 по 4 ноября.

Кроме того, стало известно, что в Пензенской области на несколько дней изменится расписание движения пригородных поездов.

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