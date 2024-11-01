Обнародован график работы детских поликлиник на 2, 3 и 4 ноября

01.11.2024 | 11:25

В ГБУЗ «Городская детская поликлиника» рассказали, как врачи станут принимать юных пациентов со 2 по 4 ноября.

Так как суббота, 2 ноября, - рабочий день, детские поликлиники будут открыты с 8:00 до 19:00.

3 ноября с 8:00 до 14:00 будет вести прием дежурный врач-педиатр в поликлинике № 6 (1-й пр-д Рахманинова, 12).

4 ноября с 8:00 до 14:00 запланированы прием участковых педиатров, работа процедурных кабинетов, выписка лекарств и листков нетрудоспособности во всех поликлиниках.

Детский контакт-центр (тел. 99-01-30) будет работать в следующем режиме: 2 ноября - вызов врача на дом с 7:30 до 14:00, запись на прием с 7:30 до 19:00; 3 и 4 ноября - запись на прием с 8:00 до 14:00, сообщили в ГБУЗ «Городская детская поликлиника».