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Общество

С июля по сентябрь в Пензенской области выявили 12 фальшивых купюр

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В III квартале 2024 года в банках Пензенской области обнаружено 12 купюр с признаками подделки.

«Это 9 банкнот номиналом 5 000 рублей, 1 тысячерублевая и 2 купюры по 500 рублей», - уточнили в региональном отделении Банка России.

В I квартале в регионе выявлено 13 фальшивых российских банкнот и 1 купюра номиналом 50 долларов США.

В II квартале было обнаружено 14 российских банкнот с признаками подделки.

Ранее эксперты рассказали, как проверить подлинность купюр без специального оборудования.

Так, на ощупь можно проверить рельефные обозначения номинала цифрами и прописью, надпись «Билет Банка России», а также метки для людей с ослабленным зрением.

Если рассмотреть банкноту на просвет, станут видны водяной знак, защитная нить, микроперфорация. При наклоне заметны радужные полосы на однотонном поле, цветопеременная краска, скрытое изображение (кипп-эффект - буквы РР на орнаментальной ленте или символ рубля на банкнотах 200 и 2 000 рублей).

Подробнее ознакомиться с внешним видом и признаками подлинности российских банкнот можно на официальном сайте Банка России.

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