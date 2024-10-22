В Заречном собирают помощь для бойцов на передовой и в госпиталях

22.10.2024 | 21:02

Жители Заречного продолжают помогать бойцам СВО, которые находятся на передовой и в госпиталях.

На ближайшие дни ветеранами пограничной службы и локальных войн «Рубеж» и УФСБ по Пензенской области запланирован очередной выезд с гуманитарным грузом.

Зареченцев приглашают принять участие в сборе помощи.

Для подшефного госпиталя требуются медицинские пеленки 60×90, стерильные бинты; носки, трусы, футболки, трико, сланцы 42-46 размеров; перекись водорода; гель «Пронтосан»; гостинцы, письма, сигареты, сообщает портал «Зарпресса».

Бойцам и пограничникам нужны маскировочные сети (сезонные), ломы строительные и монтажные, силовой удлинитель на катушке 30 и 50 метров, триммер, стремянки 1,5 м и 2 м; «болгарка» и отрезные круги к ней; наружные розетки без шторок, монтажная пена, саморезы (4.2×90, 4.2×75, 3.5×64, 3.5×35, 3.8×50 - по 1 000 шт.), светодиодный прожектор 150 ВТ, сучкорез, фонари, буры (сверла) по бетону от 5-12 мм; набор отверток, сверла по дереву и металлу; витая пара UTEP, FTP-8, жил; кабель КВК-В-2; грунт-эмаль серая.

Все необходимое можно приносить в храм Серафима Саровского.