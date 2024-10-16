Артезианская вода поможет суставам при осеннем обострении

16.10.2024 | 11:36

Осень - пора ярких красок, но, увы, и обострения хронических заболеваний. Особенно это касается суставов: перепады температуры, сырость, снижение иммунитета негативно сказываются на их состоянии. В поддержании здоровья суставов одним из важных аспектов является правильный питьевой режим.

Здесь большую роль играет выбор качественной воды, например артезианской. Она добывается из глубоких водоносных горизонтов, защищенных от внешних загрязнений. Благодаря этому она:

- богата минералами: содержит кальций, магний, калий - необходимые элементы для здоровья костной и хрящевой ткани;

- имеет сбалансированный состав: концентрация минералов оптимальна для усвоения организмом;

- обладает естественной чистотой: не требует дополнительной химической обработки.

В Пензенской области более 15 лет существует источник артезианской воды «Ключ здоровья». Воду поднимают с большой глубины и без дополнительной очистки, в том числе хлорсодержащими препаратами, развозят по киоскам. Работает доставка «Торнадо».

Как вода помогает суставам, объяснила нутрициолог Екатерина Чистякова.

1. Питание и смазка: вода - основа синовиальной жидкости, которая смазывает суставы, снижает трение и износ хрящей.

2. Вывод токсинов: достаточное потребление воды способствует выведению продуктов обмена веществ, которые могут накапливаться в суставах и вызывать воспаление.

3. Улучшение кровообращения: вода разжижает кровь, улучшает кровоток, а значит, и доставку питательных веществ к тканям суставов.

Осенний питьевой режим:

- индивидуальная норма: в среднем в день рекомендуется выпивать 30 мл воды на каждый килограмм веса;

- регулярность: воду следует пить в течение дня небольшими порциями, не допуская чувства жажды;

- теплая вода: в осенний период особенно полезна теплая вода, которая способствует согреванию организма и улучшению кровообращения;

- артезианская вода: стоит выбирать качественную воду, богатую минералами и микроэлементами.

Помимо правильного питьевого режима важно помнить о сбалансированном питании и физической активности.

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