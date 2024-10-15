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Общество

71% россиян используют определитель номера для защиты от мошенников

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Более 70% россиян установили сервис определителя номера для защиты от телефонных мошенников. При этом каждый пятый респондент верит, что этот инструмент может оградить от нежелательных звонков. О результатах опроса * в преддверии FINOPOLIS 2024 рассказал старший вице-президент по развитию цифрового бизнеса и партнерств ВТБ Игорь Майстренко.

По данным исследования, у 71% участников исследования подключен один (49%) или несколько сервисов (22%) определителя номера или спам-защиты на телефоне. Это сервисы от мобильных операторов связи, от банков и других компаний. Четверть респондентов не пользуются этой услугой, а 3% не знают, как ее подключить.

22% респондентов верят, что определитель номера поможет заблокировать звонки от мошенников. Больше половины (58%) считают, что это дает лишь частичную защиту. 20% уверены, что в дополнение к защите от спама нужно проявлять бдительность - именно она поможет избежать обмана.

Только треть пользователей, которые сталкивались с телефонными мошенниками, подключили после этого определитель номера. Остальные приняли превентивные меры для защиты по телефону и в интернете: оформили страховку от мошенничества, установили пин-код на сим-карту для дополнительной защиты или намерены регулярно менять пароли на своих устройствах, выбирая сложные комбинации.

«Сегодня мы получаем звонки от мошенников едва ли не чаще, чем от родных и друзей. Определитель номера или метка «потенциальный спам» экономит время и не отвлекает внимание на лишние разговоры. А если такой опцией не пользоваться, то каждый следующий звонок рискует обернуться потерей денег», - отметил Игорь Майстренко.

22% опрошенных пользуются двумя и даже более антиспам-фильтрами, в том числе от мобильных операторов, сообщили в пресс-службе ВТБ.

* Опрос проводился ВТБ с 1 по 10 октября по репрезентативной выборке среди 1 500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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