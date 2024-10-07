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Общество

В Кузнецке озаботятся жилищными условиями участников спецоперации

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Вопрос обеспечения участников специальной военной операции и их семей жильем поднял в понедельник, 7 октября, на оперативном совещании в администрации Кузнецка глава города Сергей Златогорский.

Он поручил пересмотреть базу данных очередников на улучшение жилищных условий, в числе которых участники СВО.

«Подумаем, как ситуацию выправить. Одно дело общая очередь, а другое - когда люди воюют. Ситуации бывают разные, очень плохие бывают ситуации по жилищным условиям, и мы их знаем. Мы это знаем и будем искать решение. Это задача номер один - работа на СВО», - нацелил подчиненных Златогорский.

Мэр Кузнецка подчеркнул, что родные и близкие бойцов должны быть окружены особой заботой.

«Есть разные ситуации, когда остаются одни пожилые престарелые родители, мамы. Их всех надо знать наперечет и уделить все внимание, какое только может и должен уделить сын, если бы был рядом. Есть у нас такие примеры, надо помогать», - поручил он сотрудникам администрации и социальных структур.

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