Главный прокурор области проведет прием в р. п. Башмаково

17.09.2024 | 09:18

В пятницу, 20 сентября, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет личный прием в Башмаковском районе.

Он состоится в помещении районной прокуратуры (р. п. Башмаково, ул. Андрианова, 7а) с 12:00 до 13:00.

Необходима предварительная запись. Она осуществляется по 18 сентября с 9:00 до 18:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 13:45) по телефонам 8 (841-2) 36-80-00 (прокуратура Пензенской области) и 8 (841-43) 4-12-60 (прокуратура Башмаковского района).

На приеме потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.

«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.