Главный прокурор области проведет прием в р. п. Башмаково

В пятницу, 20 сентября, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет личный прием в Башмаковском районе.
Он состоится в помещении районной прокуратуры (р. п. Башмаково, ул. Андрианова, 7а) с 12:00 до 13:00.
Необходима предварительная запись. Она осуществляется по 18 сентября с 9:00 до 18:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 13:45) по телефонам 8 (841-2) 36-80-00 (прокуратура Пензенской области) и 8 (841-43) 4-12-60 (прокуратура Башмаковского района).
На приеме потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.
«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
▶▶ Разыгрываем подписку Premium в Telegram - участвовать ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀