В Пензе прием граждан проведут руководители сразу 4 ведомств

22.02.2025 | 10:44

В четверг, 27 февраля, в Пензе прием граждан проведут главы сразу 4 региональных ведомств: прокурор Дмитрий Горшков, руководитель следственного управления Владимир Игнатенков, руководитель Государственной инспекции труда Евгений Трошин и руководитель УФНС Станислав Плюхин.

«Граждане вправе обратиться с жалобами на нарушения их прав на своевременное оформление трудовых отношений, несоблюдение работодателями требований об охране труда, а также сообщить о фактах невыплаты заработной платы», - уточнили тему мероприятия в областной прокуратуре.

Встреча состоится с 15:00 до 16:30 в здании прокуратуры Пензенской области (г. Пенза, ул. Богданова, 7).

Предварительная запись осуществляется до 25 февраля с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед - с 13:00 до 13:45), 26-го числа - с 9:00 до 12:00 по телефону 8 (8412) 36-80-00.

При обращении на прием необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.