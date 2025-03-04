Опубликован график приема бойцов СВО и их родных на март

04.03.2025 | 14:21

Опубликован мартовский график приема участников специальной военной операции и членов их семей в центре помощи по вопросам СВО.

Встречи будут проходить по средам - 6, 13, 20 и 27 марта - в администрации Пензы (площадь Маршала Жукова, 4, каб. 129). Начало встреч в 15:00.

В мэрии предупредили: необходима предварительная запись, она ведется по телефону 46-08-40.

Центр помощи по вопросам СВО начал действовать в сентябре 2023 года. Он предусматривает проведение личного приема.

Бойцы СВО и их родные имеют возможность пообщаться с заместителем главы администрации Пензы, представителями военкоматов, городских управлений, центра занятости населения, учреждений здравоохранения.