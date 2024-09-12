Оператор билайн улучшил качество 4G-сети в больнице им. Бурденко

12.09.2024 | 12:01

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Мобильный оператор билайн обновил сетевую инфраструктуру в одном из крупнейших комплексов здравоохранения Пензенской области - клинической больнице имени Н. Н. Бурденко. Благодаря запуску дополнительного оборудования пациенты учреждения и их близкие могут пользоваться цифровыми сервисами с большим комфортом.

Как подчеркивают в компании, новая базовая станция позволила обеспечить качественное 4G-покрытие * на всей территории комплекса: скоростной интернет и стабильная голосовая связь доступны как в медицинских корпусах, так и на открытом пространстве.

Клиенты оператора могут не просто оставаться на связи с родными и друзьями в любой ситуации, но и заказать нужные лекарства в онлайн-аптеке сразу после приема, записаться на следующий визит к врачу через портал госуслуг, скоротать время за просмотром видеоконтента в ожидании своей очереди и др.

Между тем параметры сети билайна стали лучше и в нескольких локациях рядом с больницей. В частности, позитивные изменения в работе мобильного интернета можно заметить во время прогулок в одном из самых популярных пространств Пензы - парке культуры и отдыха им. В. Г. Белинского.

В результате проведенной модернизации абоненты могут свободно «серфить» в интернете даже в дни общегородских мероприятий, когда нагрузка на сеть здесь бывает особенно высока.

Связь оператора стала надежнее и вблизи педагогического института им. В. Г. Белинского, что особенно актуально со стартом нового учебного года. Вместе с 4G-интернетом от билайна студенты могут быстро найти нужную информацию перед занятием, загрузить учебный материал, чтобы подготовиться к лекции, или поговорить с родителями по видеосвязи в перерывах между парами.

«Улучшение сетевого покрытия в социальных объектах и общественных пространствах - одна из приоритетных задач нашей команды. К ее выполнению мы всегда относимся с особым вниманием, так как понимаем, насколько важно наличие качественной связи в таких местах. Кроме того, обычно в них наблюдается высокая трафиковая нагрузка, что также требует отдельного фокуса. Вместе с тем отмечу, что мы развиваем нашу инфраструктуру не только в столице области, но и в малых населенных пунктах. Например, недавно расширили возможности 4G-сети в селах и деревнях: Бессоновка, Грабово, Лунино, Митрофаново, Мокшан, Овчарное, Пачелма и др.», - отметил директор Пензенского отделения билайна Антон Тайдонов.

Помимо модернизации оборудования билайн реализует целый ряд инновационных решений, которые дают возможность клиентам оператора оставаться на связи в самых разных ситуациях. Этот комплекс технологий в компании называют умной сетью **. Подробнее об этом читайте здесь.

* 4G - 4 Джи - четвертое поколение связи.

** Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна - комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

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