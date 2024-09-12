Сетевое издание|18+|Четверг|12 сен 2024|16:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Летний отдых обошелся туристу из ПФО в среднем в 100 000 рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


По результатам опроса * ВТБ, средние траты жителей Приволжского федерального округа (ПФО) на отпуск летом 2024 года не превышали 100 тыс. руб. на одного члена семьи. 28% опрошенных потратили до 30 тыс. рублей, еще 20% - от 30 до 100 тыс. рублей.

При этом большинство опрошенных были довольны летним отпуском, а самыми популярными направлениями стали курорты Краснодарского края и российские города.

61% жителей ПФО побывали этим летом в отпуске, в основном в запланированном (53%). Отказаться от отдыха в это время года пришлось 14%, еще 24% ответили, что пойдут в отпуск в другое время года.

Чаще всего жители ПФО проводили отпуск дома (23% опрошенных) и на даче (19%), а также у родственников и друзей (12%). Среди популярных направлений для поездок в 2024 году были российские города, в том числе Москва и Санкт-Петербург (14%), курорты Краснодарского края (10%), а также Крым, Турция, Египет и ОАЭ, где побывали по 5% опрошенных. На Кавказе проводили отпуск 3% респондентов, на Байкале и в Абхазии - 2%.

По данным роуминга абонентов оператора ВТБ Мобайл, в топ-10 направлений этим летом вошли: Турция (около 20%), Белоруссия (19%), а также Абхазия, Казахстан, Египет, Грузия, Таиланд и Армения. Вместе с Киргизией и Азербайджаном на эти страны пришлось более 70% всех летних путешествий.

В большинстве случаев отпуск оправдал (36%) либо превзошел ожидания (20%). Лишь 6% опрошенных отметили, что он был хуже, чем им хотелось бы.

28% участников опроса потратили на отпуск летом до 30 тыс. рублей на одного члена семьи, еще 20% - от 30 до 100 тыс. рублей. Траты 7% жителей ПФО составили в среднем от 100 до 200 тыс. рублей. Еще 3% заплатили за путешествие более 200 тыс. рублей, а 4% участников опроса признались, что отдыхали за чужой счет.

Около трети жителей ПФО (35%) отметили увеличение затрат на отпуск текущим летом по сравнению с прошлым годом: у 17% расходы значительно выросли, еще 18% рассказали о незначительном увеличении трат. 12% опрошенных потратили на отдых столько же, сколько и годом ранее, у 11% расходы сократились, сообщили в пресс-службе ВТБ.

* Опрос проведен ВТБ по репрезентативной выборке среди 1 500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте