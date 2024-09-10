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Общество

Еще одной категории участников СВО выплатят деньги при увечье и гибели

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Во вторник, 10 сентября, вступают в силу нормы, согласно которым в случае ранения или гибели гражданского персонала Вооруженных сил России и силовых ведомств родственники могут получить выплаты от государства.

Соответствующий приказ министра обороны касается работников, которые выполняли задачи в ходе специальной военной операции, а также в Сирии либо на прилегающих территориях, сообщает «Парламентская газета».

На деньги могут претендовать несовершеннолетние дети погибшего сотрудника, его вдова, родители или те, кто находился на его иждивении. Если их нет, выплату в равных долях назначат совершеннолетним детям. Если нет и их, то деньги пойдут братьям и сестрам погибшего.

Кроме того, выплаты могут получить дети-инвалиды старше 18 лет, если они стали инвалидами до совершеннолетия, а также дети в возрасте до 23 лет, получающие образование в вузе или колледже по очной форме.

Для получения выплаты родственникам нужно написать заявление и предоставить копии свидетельства о смерти, паспорта заявителя, документов, подтверждающих родственную связь с погибшим, и протокола комиссии военного округа.

Кроме того, может потребоваться документ о признании лица фактически воспитывавшим и содержавшим погибшего в течение не менее 5 лет до достижения им совершеннолетия.

В случае ранения родственники должны предоставить справку об увечье, подписанную военно-медицинской организацией. В ней указывается наименование воинской части, диагноз, дата получения ранения, травмы или контузии.

Заявление о назначении единовременной выплаты должно быть рассмотрено в течение пяти рабочих дней со дня подачи документов.

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