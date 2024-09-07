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Общество

В Пензе определились с ремонтом моста на улице Токарной

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В пятницу, 6 сентября, стало известно, что мост через реку Пензу на улице Токарной в областном центре будут ремонтировать. Об этом сообщил начальник городского управления капитального строительства Вадим Астафьев.

По его словам, проектирование сооружения уже начато. Ширина проезжей части и 2 тротуаров не изменятся.

«Сейчас проводятся все необходимые изыскания. Получить заключение государственной экспертизы рассчитываем в феврале-марте 2025 года. И дальше будет определяться источник финансирования для производства работ», - уточнил Вадим Астафьев.

В процессе капремонта мост разберут. Движение транспорта будет перекрыто, а для пешеходов обустроят временную переправу.

Предстоит частично заменить и отремонтировать существующие железобетонные балки пролетных строений. Предусматривается полное переустройство мостового полотна с заменой асфальтобетонного покрытия, деформационных швов, перильного ограждения. Также обязательны ограждение безопасности проезжей части и реконструкция разрушенных пешеходных зон.

Будут восстановлены железобетонные элементы опор, обустроен водоотвод с моста и укреплены конусы у береговых опор, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Неудовлетворительное состояние моста на Токарной волнует пензенцев уже давно. В прошлом году его реконструкцию чиновники оценили в 900 млн рублей, в этом - в 1 млрд 38 млн 893 тысячи 460. Такую сумму в бюджете найти не могли, поэтому ремонтировали только деформационные швы, чтобы людям не угрожала опасность.

Пешеходные дорожки и перила приводили в порядок в 2015-м. Однако этого оказалось недостаточно. Плиты тротуарной части моста обрушились уже в 2019-м. Тогда сооружение ограждали предупредительными лентами и обследовали.

20 апреля 2024-го переправа лишилась нескольких пролетов ограждения и части узкой пешеходной дорожки - все обвалилось. Тогда рассыпающийся мост пообещали обследовать еще раз.

21 июня из-за повреждения части дорожного полотна сооружения глава Пензы ввел режим повышенной готовности. Это должно ускорить выделение бюджетных средств на объект.

В июле стало известно, что идет процесс заключения контракта на разработку проектно-сметной документации. Перед въездами на мост установили знаки, которые ограничивают скорость и запрещают движение большегрузной техники. Пешеходную часть отделили, а разрушенные участки огородили бетонными блоками.

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Источник — фото администрации Пензы
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