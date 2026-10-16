На аэродроме «Сосновка» увековечили память Александра Самокутяева

В пятницу, 16 октября, на аэродроме «Сосновка», расположенном в Бессоновском районе, открыли памятную доску Герою Российской Федерации, летчику-космонавту Александру Самокутяеву.

«Место размещения мемориальной доски выбрано не случайно - именно здесь, в пензенском аэроклубе, начался путь будущего космонавта в небо. В период с 1985 по 1987 год на территории аэродрома «Сосновка» Александр Самокутяев проходил обучение на пилота-планериста, совершил первый самостоятельный полет на планере и прыжок с парашютом», - сообщили в администрации Пензы.

Инициатива установить доску принадлежит пилотам и вице-президенту областной федерации авиации общего назначения и авиационных видов спорта Дмитрию Суменкову. Они же воплотили идею в жизнь.

Почетное право открыть памятный знак было предоставлено Герою РФ, летчику-космонавту Олегу Скрипочке и супруге Александра Самокутяева.

Александр Михайлович Самокутяев родился 13 марта 1970 года в Пензе. В 2011 году он совершил свой первый полет в космос (в качестве командира корабля «Союз ТМА-21» с позывным «Тарханы»), в 2014-м - второй (в качестве командира корабля «Союз ТМА-14М»). Он выполнил два выхода в открытый космос (суммарное время - 10 часов).

Александр Самокутяев скончался 17 июня 2026 года на 57-м году жизни.

Его именем названа школа № 56 в Пензе, а в Космическом зале планетария хранится перчатка от скафандра, в котором летчик-космонавт выходил в открытый космос.