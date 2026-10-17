В Пензенской области планируют повысить плату за техосмотр

В Пензенской области готовятся установить предельные размеры платы за проведение техосмотра машин. Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Стоимость услуги повысится.

Цена, как всегда, будет зависеть от категории транспортного средства (ТС):

- М1 (легковые автомобили, имеющие не более 8 мест для пассажиров) - 1 269,55 руб. (сейчас - 1 202,23 руб.);

- М2 (более 8 мест для пассажиров, максимальная масса ТС - до 5 тонн) - 2 172,66 руб. (2 057,45 руб.);

- М3 (более 8 мест для пассажиров, максимальная масса ТС - свыше 5 тонн) - 2 624,83 руб. (2 485,64 руб.);

- N1 (грузовики с максимальной массой до 3,5 тонны) - 1 388,81 руб. (1 315,17 руб.);

- N2 (грузовики с максимальной массой от 3,5 до 12 тонн) - 2 531,66 руб. (2 397,41 руб.);

- N3 (грузовики с максимальной массой свыше 12 тонн) - 2 732,90 руб. (2 587,98 руб.);

- L (мотоциклы) - 445,95 руб. (422,31 руб.);

Документ вступит в силу 1 января 2027 года.