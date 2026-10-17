У храма в Заречном сделают необычные велопарковки

В Заречном заканчивается благоустройство у храма Серафима Саровского, рассказал глава закрытого города Алексей Костин в соцсетях.

Проект преображения территории, получивший название «Свет сквозь сосны», в 2025 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На него выделили деньги - 99,5 млн рублей из федерального бюджета.

Сейчас подрядчик собирает и устанавливает игровые формы, активно идет работа над комплексом в виде большого корабля. Готовится основание для детской канатной дороги. В ближайших планах - создание площадки «Переправа» для активных игр.

Специалистам осталось завершить установку фонарей, скамеек и урн, привести в порядок подъездную дорогу к храму.

«А еще в новом сквере впервые в Заречном будут необычные велопарковки, оборудованные насосами. Приехал на велосипеде, подкачал колеса - и снова в путь. Быстро и удобно», - написал Алексей Костин.

Работы предполагают завершить в установленные сроки - до 1 ноября.

В июле сообщалось, что на территории храма Серафима Саровского открыли 2 памятника: императору Николаю II и архиепископу Луке Крымскому - хирургу, ученому, духовному писателю.