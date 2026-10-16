В Нижнем Ломове 2 дня не будет работать МРЭО ГИБДД

В Нижнем Ломове изменили график работы МРЭО ГИБДД. Услуги окажутся недоступными в течение двух дней из-за отключений электричества.

Зарегистрировать транспорт, обменять или получить водительское удостоверение нельзя будет 20 и 21 октября с 9:00 до 17:00.

Гражданам, записавшимся на эти дни, услугу предоставят после возобновления электроснабжения, сообщили в ГАИ Пензенской области.

Осенью 2023 года в работе сервиса ФИС ГИБДД произошло несколько масштабных сбоев.

Из-за них время предоставления госуслуги по регистрации транспортных средств затягивалось. Водителей попросили воздержаться от посещения МРЭО ГИБДД.