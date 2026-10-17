Пензенцам собираются помогать в разрешении семейных конфликтов

Общество

Пензенцам собираются помогать в разрешении семейных конфликтов
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В Пензенской области семейные конфликты помогут разрешить медиаторы. Это подразумевает новый сервис, придуманный социально-реабилитационным центром для детей и молодых инвалидов.

Учреждение выиграло грант в размере 2,5 млн рублей на реализацию своей инициативы.

«Новый пензенский сервис предусматривает офлайн, выездной и дистанционный форматы урегулирования конфликтов между родителями, детско-родительских и межпоколенческих конфликтов», - пояснили в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии.

По мнению специалистов, в большинстве случаев можно избежать распада семьи, если своевременно оказать поддержку. Главная задача сервиса - помочь участникам конфликта найти взаимопонимание и принять осознанные решения, связанные с разводом, детьми, финансовыми и имущественными вопросами.

В состав службы войдут семейный медиатор, юрист, психолог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, а также педиатр. К работе хотят подключить также органы власти.

Проконсультироваться по поводу нового сервиса или оставить заявку можно по круглосуточному номеру горячей линии 8 800 2000 122.

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