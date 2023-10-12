Швы моста на Токарной собираются отремонтировать

12.10.2023 | 20:29

Пензенцы опасаются, что аварийный мост на улице Токарной не дождется ремонта и обвалится. В конструкции образовались щели и дыры.

«Мост через реку Пензу по улице Токарной в аварийном состоянии с 2015 года. Пока экспертиза, пока документация, пока подрядчика найдут - так и упадет, не дождавшись ремонта. Зато бетонные блоки покрасили (лучше бы светоотражайкой)», - написала на странице губернатора горожанка Ирина.

Женщина добавила, что по мосту страшно не только ездить, но и ходить, и попросила хотя бы заделать дыры.

«Это небезопасно! Очень большая нагрузка на этот мост, по нему вся Терновка ездит», - отметила Ирина.

Представитель городского управления ЖКХ ответил, что мост на Токарной собираются реконструировать. Однако даты работ пока не определены.

«После выделения денежных средств на проект будут определены сроки», - пояснил он.

До конца октября специалисты собираются отремонтировать деформационные швы моста.