В школьной форме нашли токсичные вещества

Специалисты Роскачества исследовали школьные брюки для мальчиков, в некоторых изделиях обнаружили превышение фенолов.

Протестированы российские, китайские и киргизские товары 21 торговой марки, приобретенные в крупных розничных и онлайн-магазинах, в том числе на платформах маркетплейсов Wildberries и Ozon.

В 15 образцах нашли фальсификацию состава ткани: вместо обещанных шерсти и хлопка брюки сделали из синтетики и дешевого полиэстера. Это марки Modern Kids, «Елена и К», «Полишинель», CoolievaKids, Modernfeci, Elite Choose, Roberto Balzini, Crazy Beaver, Neschool, Optri, Truvor, «Силуэт», Meta Kids, Diphee, «Царина».

14 изделий будут создавать «эффект парника» при носке, так как ткань не обеспечивает нормальный теплообмен, плохо пропуская воздух и не впитывая влагу. Не отвечают необходимым требованиям брюки Modern Kids, «Полишинель», «Царина», CoolievaKids, Kapika, Modernfeci, Elite Choose, Roberto Balzini, Crazy Beaver, Neschool, Meta Kids, Diphee, Optri, Truvor.

Химически небезопасными признаны брюки марок Crazy Beaver и Roberto Balzini. В изделиях обнаружили превышение фенолов. Чтобы исключить ошибку, специалисты исследовали брюки 2 раза.

«Фенолы относятся к токсичным веществам, для которых установлены жесткие гигиенические нормативы. Они могут мигрировать из синтетических материалов и красителей в воду и другие среды. При регулярном попадании в организм (через воду, воздух или контакт с кожей) такие соединения способны вызывать раздражение кожи и слизистых, аллергические реакции, головные боли, а при длительном воздействии - общетоксические эффекты и поражение органов‑мишеней», - пояснили в Роскачестве.

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