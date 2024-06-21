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Общество

Глава Пензы ввел режим повышенной готовности

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В пятницу, 21 июня, в Пензе ввели режим повышенной готовности из-за повреждения части дорожного полотна моста на улице Токарной. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Басенко.

Глава Пензы ввел режим повышенной готовности

Режим вводится для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, говорится в документе.

Глава Пензы ввел режим повышенной готовности

Проблема неудовлетворительного состояния моста на Токарной обсуждается несколько лет. В прошлом году его реконструкцию чиновники оценили в 900 млн рублей, в этом - в 1 млрд 38 млн 893 тысячи 460. Такую сумму в бюджете найти не могут, поэтому ремонтируют только деформационные швы, чтобы людям не угрожала опасность.

Пешеходные дорожки и перила приводили в порядок в 2015 году. Однако, как показало время, этого оказалось недостаточно. Плиты тротуарной части моста обрушились уже в 2019-м. Тогда сооружение также ограждали предупредительными лентами и обследовали. Долгосрочного эффекта принятые меры не возымели.

20 апреля 2024-го переправа лишилась нескольких пролетов ограждения и части узкой пешеходной дорожки - все обвалилось. Тогда разрушающийся мост пообещали обследовать еще раз.

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