В Пензе отопление появилось в 55% жилого фонда

В Пензе подвели итоги третьего дня отопительного сезона. К вечеру пятницы, 16 октября, к отоплению подключили 55% жилого фонда, отчитался глава города Олег Денисов в соцсетях.

Также ресурс появился в 86% образовательных учреждений, 64% объектов здравоохранения.

«Растет процент и по учреждениям спорта, культуры, соцзащиты», - отметил Денисов.

По его словам, подача ресурса проходит по графику.

Отопительный сезон в областном центре начался 14 октября. Предполагалось, что это случится 12-го числа, но погода внесла коррективы.

Подачу тепла в отдельно стоящие объекты здравоохранения начали 6 октября.

В первый день отопительного сезона ресурс стал поступать в 221 многоэтажный дом. Тепло должно прийти во все МКД в течение 10 дней.