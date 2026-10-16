17 октября в Пензенской области будет солнечно и сухо

Общество

17 октября в Пензенской области будет солнечно и сухо
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17 октября в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +6...+11 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +16...+21. К ночи на воскресенье прогнозируется снова +6...+11, местами возможен небольшой дождь.

На протяжении суток будет дуть восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что в предстоящие выходные в Пензенской области ожидается в основном солнечная и теплая погода. Этому поспособствует влияние обширного континентального антициклона.

В старину 17 октября подмечали, что после этого дня холода становятся сильнее.

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