Губернатор: «Серебряная Пенза» сплотила 3 000 человек

Проект «Серебряная Пенза» сплотил почти 3 000 жителей региона. Он охватывает не только областной центр, но и Заречный, Кузнецк, а также 7 районов Сурского края, рассказал губернатор Олег Мельниченко в соцсетях.

Пожилые жители региона занимаются скандинавской ходьбой, суставной гимнастикой, ведут активный образ жизни.

Главным делом пензенские пенсионеры считают волонтерство - бескорыстную помощь другим, в первую очередь бойцам. Олег Мельниченко поблагодарил всех, кто поддерживает участников СВО.

Ожидается, что в 2027-м к «Серебряной Пензе» присоединятся еще 5 муниципалитетов.

«Продолжаем работу в рамках проекта «Старшее поколение» и федеральной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья», - отметил в заключение глава региона.