«Пензавтодор» закупит 50 новых светодиодных светофоров

Общество

«Пензавтодор» закупит 50 новых светодиодных светофоров
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В Пензе готовятся к закупке новых светофоров. Планируется приобрести 50 штук по 15 624,33 рубля каждый на общую сумму 781 216,50 рубля.

Речь идет о светодиодных трехцветных регулировщиках движения с плоским корпусом.

Товар необходимо поставить в «Пензавтодор» в течение 2 недель с даты заключения контракта. Гарантийный срок службы оборудования должен быть не менее 60 месяцев, уточняется на портале госзакупок.

Где установят новые светофоры, пока не известно.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в Пензе заработали 3 новых автоматических регулировщика: на ул. Кижеватова, в районе дома № 18; на ул. Терновского, в районе дома № 115 и на ул. Луначарского, в районе примыкания ул. Пионерской.

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