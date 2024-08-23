За 3 месяца в Пензенской области выявили 14 фальшивых купюр

23.08.2024 | 10:15

В II квартале этого года в банках Пензенской области обнаружено 14 российских банкнот с признаками подделки. Об этом в пятницу, 23 августа, рассказали в региональном отделении Банка России.

В их числе - купюры номиналом 5 000 рублей (8), 1 000 (3), 500 (1) и 100 рублей (2).

В I квартале в регионе выявлено 13 фальшивых российских банкнот и 1 купюра номиналом 50 долларов США.

Ранее эксперты рассказали, как проверить подлинность купюр без специального оборудования.

Так, на ощупь можно проверить рельефные обозначения номинала цифрами и прописью, надпись «Билет Банка России», а также метки для людей с ослабленным зрением.

Если рассмотреть банкноту на просвет, станут видны водяной знак, защитная нить, микроперфорация. При наклоне заметны радужные полосы на однотонном поле, цветопеременная краска, скрытое изображение (кипп-эффект - буквы РР на орнаментальной ленте или символ рубля на банкнотах 200 и 2 000 рублей).