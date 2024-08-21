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Общество

Мошенники стали брать в аренду карты для хищений денег у россиян

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Специалисты ВТБ выявили новую схему работы мошенников, которые стали брать в аренду банковские карты у своих «подрядчиков» - дропов и таким образом выводить похищенные деньги. Ранее злоумышленники выкупали карты и после совершения транзакций избавлялись от них. Теперь они стремятся перевести ответственность на изначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления.

Чтобы заполучить средства своих жертв, мошенники используют сторонние банковские счета и карты с логинами и паролями в банковских приложениях. В мошеннических схемах они выступают тем самым «безопасным счетом», на который клиента просят перевести деньги.

Сторонние карты для зачислений мошенники предпочитают брать у дропов, убеждая простых пользователей передавать в аренду свои карты и доступ к личным кабинетам.

«Понятие «дроп» образовалось стихийно, это сленг. И многие не знают, кого называют дропами, какие есть риски такой деятельности. Этим активно пользуются мошенники. Они убеждают потенциальных дропов в том, что передача банковской карты и доступа к банковским сервисам безопасны, обещают легкий и легальный заработок. Им гораздо легче убедить добросовестного пользователя не продавать, а сдать свою карту на время. Люди охотно верят, что такая передача совершенно безопасна, считая, что дропы, как ящерица, могут сбросить с себя всю ответственность. А напрасно: такая передача несет в себе множество рисков, начиная с попадания в черные списки банков и заканчивая соучастием в уголовном преступлении», - отметил начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

По его словам, предоставив свою карту мошенникам, пользователь может лишить себя возможности использования любых банковских карт и приложений.

«Многие дропы не задумываются о том, что сами могут стать жертвой мошенников: получив доступ к данным от их личных кабинетов, злоумышленники могут оформить на них кредиты и оставить в должниках», - добавил Дмитрий Ревякин.

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