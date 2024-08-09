10 августа пензенцы без зонтов рискуют промокнуть

09.08.2024 | 21:40

По данным Приволжского УГМС, в субботу, 10 августа, в Пензенской области ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

Ночью температура воздуха составит +10...+15 градусов, днем термометр покажет +21...+26.

Начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова объяснила, почему с 10 по 12 августа в регионе продолжится ненастье.

«Причина тому - активная циклоническая деятельность, развернувшаяся над районами Скандинавии. В регион будет поставляться богатый влагой воздух с северо-запада европейской территории. Поэтому жителей губернии впереди ждет дождливая и не по-летнему прохладная погода, временами с грозой и порывистым ветром», - рассказала она.

10 августа нелишним будет поглядывать не только на сервис погоды в телефоне, но и на небо, чтобы убедиться, насколько верна народная примета. Считалось, что если ночью звезды сильно мерцают, а утром небо покрыто тучами, то днем возможна гроза.