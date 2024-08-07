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Общество

В Пензу приехали еще 224 ребенка из Белгородской области

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В Пензу прибыла новая группа белгородцев - 224 ребенка в сопровождении 18 взрослых. Об этом в среду, 7 августа, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

В Пензу приехали еще 224 ребенка из Белгородской области

До конца августа дети отдохнут в оздоровительных лагерях «Звездочка», «Юность» и санатории «Надежда».

В Пензу приехали еще 224 ребенка из Белгородской области

«Подготовили обширную культурную и спортивную программу. Уверен, что ребята зарядятся положительными эмоциями и начнут новый учебный год с отличным настроем», - подчеркнул Олег Мельниченко.

В Пензу приехали еще 224 ребенка из Белгородской области

Сейчас в Пензе также находятся юные спортсмены из Белгородской области, приехавшие 2 недели назад, - представители гандбола и художественной гимнастики. Они живут и тренируются во Дворце спорта «Олимпийский» и спортивном комплексе «Ахуны».

«Делаем все, чтобы они не выпадали из процесса подготовки к соревнованиям», - добавил глава региона.

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Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
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