В сотнях домов Пензы на неделю отключат горячую воду

03.08.2024 | 12:26

С 5 по 11 августа на Пензенской ТЭЦ-1 пройдет обязательный профилактический ремонт. В связи с этим работа генерирующего оборудования будет приостановлена, а горячее водоснабжение в областном центре ограничено более чем на 50 улицах.

Отключение коснется домов, расположенных на проспекте Победы, улицах 8 Марта, Карпинского, Коммунистической, Ворошилова, Суворова, Пушкина, Вяземского, Бекешской, Кулакова, Бакунина, Ставского, Плеханова, Луначарского, Толстого, Дзержинского, Ухтомского, Жемчужной, Герцена, Пролетарской, Ленина, Беляева, Крупской, Леонова, Циолковского, Гагарина, Фрунзе, Ударной, Шмидта, Фурманова, Аустрина, Заводской, Комсомольской, Сумской, Депутатской, Клары Цеткин, Дружбы, Медицинской, Можайского, Светлой, Чаадаева, Колхозной, Литвинова, Егорова, Саранской, Каракозова, Чапаева, Московской, Володарского, Кирова, Максима Горького и набережной реки Суры.

Энергетики проверят и отремонтируют оборудование, выполнят опрессовку внутристанционных коллекторов сетевой воды и устранят обнаруженные дефекты. Эти работы необходимы для снижения риска возникновения нештатных ситуаций зимой.

«Горячее водоснабжение будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после проведения ремонтных работ», - пообещали в ресурсоснабжающей организации.