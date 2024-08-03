Сетевое издание|18+|Суббота|3 авг 2024|17:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В сотнях домов Пензы на неделю отключат горячую воду

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С 5 по 11 августа на Пензенской ТЭЦ-1 пройдет обязательный профилактический ремонт. В связи с этим работа генерирующего оборудования будет приостановлена, а горячее водоснабжение в областном центре ограничено более чем на 50 улицах.

Отключение коснется домов, расположенных на проспекте Победы, улицах 8 Марта, Карпинского, Коммунистической, Ворошилова, Суворова, Пушкина, Вяземского, Бекешской, Кулакова, Бакунина, Ставского, Плеханова, Луначарского, Толстого, Дзержинского, Ухтомского, Жемчужной, Герцена, Пролетарской, Ленина, Беляева, Крупской, Леонова, Циолковского, Гагарина, Фрунзе, Ударной, Шмидта, Фурманова, Аустрина, Заводской, Комсомольской, Сумской, Депутатской, Клары Цеткин, Дружбы, Медицинской, Можайского, Светлой, Чаадаева, Колхозной, Литвинова, Егорова, Саранской, Каракозова, Чапаева, Московской, Володарского, Кирова, Максима Горького и набережной реки Суры.

Энергетики проверят и отремонтируют оборудование, выполнят опрессовку внутристанционных коллекторов сетевой воды и устранят обнаруженные дефекты. Эти работы необходимы для снижения риска возникновения нештатных ситуаций зимой.

«Горячее водоснабжение будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после проведения ремонтных работ», - пообещали в ресурсоснабжающей организации.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте