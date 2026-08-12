В Кузнецке продолжается ремонт дороги на улице Кирова

Общество

В Кузнецке продолжается ремонт дороги на улице Кирова
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В Кузнецке продолжается ремонт дороги на одной из главных улиц города - Кирова.

На сегодняшний день выполнено фрезерование дорожного полотна, ямочный ремонт, сейчас ведется укладка выравнивающего слоя асфальта и бордюров.

В Кузнецке продолжается ремонт дороги на улице Кирова

«Предстоит выполнить работы на участке от улицы Гражданской до улицы Гагарина и от улицы Гагарина до улицы Белинского», - уточнили в администрации Кузнецка.

После этого подрядчик приступит к прокладке водопропускных труб.

По словам главы города Виктора Агафонова, отставания от графика нет, качество работ контролируется.

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