Названы адреса в Пензе, где не будет света 13 августа

В четверг, 13 августа, в Пензе в части Ахун, Сосновки, Райков и Зари, а также в некоторых домах на проспекте Строителей отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок адресов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Санаторная, 1, 3, 3а, 4, 5, 7-15, 17-35 (нечетные);

- ул. Санаторный Порядок, 13, 21, 22, 23-35 (нечетные), 39, 39а, 43;

- Санаторный пр-д, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29а;

- СНТ Дубрава, уч. 656, 657, 717, 720, 721, 722, 742, 753, 760, 780, 792, 818;

- ул. Спартаковская, 10, 10а, 13, 14, 16, 29, 33, 33а, 35-39, 47;

- 1-й Спартаковский пр-д, 3, 3/2, 7-9, 14, 14Б, 14в, 18, 20.

С 8:30 до 16:00:

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12;

- 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в;

- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36;

- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;

- ул. Жуковского, 47;

- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные);

- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48;

- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35;

- ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные);

- ул. Проломная, 1, 4в;

- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;

- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);

- ул. Солдатская, 37, 39, 41.

С 9:00 до 13:00 и с 13:30 до 17:00:

- пр. Строителей, 40, 42, 44, 44а, 48.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Добролюбова, 71, 73, 75, 77-82, 86, 88, 90, стр. 100, 102а, к/н 3388, з/у 98, 104, 106;

- 3-й пр-д Добролюбова, 2-6, 6а, 10, 11, 13, 15, з/у 7а;

- ул. Сосновка, 1, 3, 5-9, 11-13, 16-19.

С 13:00 до 15:30:

- 2-й Счастливый Порядок, 6, 8;

- ул. Барышникова, 3, 4, 5, 7, 9, 10;

- ул. Вигель, 4, 6, уч. 7, 8, з/у 13;

- ул. Застрожного, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18;

- ул. Киселевой, 1, 16;

- ул. Новоселов, уч. 583, 561, 593;

- ул. Райская, 45, 47, 49;

- СНТ Заря (Заря), уч. 15, 58, 94, 95, 227, 258, 273, 307, 345, 476;

- ул. Счастливая, 44, уч. 50;

- 2-й Счастливый пр-д, 2, 14;

- ул. Усадебная 25, 29, 37;

- ул. Юбилейная, уч. 3, 4, 6, 14, 15-16, 27, 36, 38, 41, 44, 57, 59, 220, 223, 228, 250, 253, 260, 263.