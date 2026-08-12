Стартовали расчистка и углубление дна реки Ломовки

Общество

Стартовали расчистка и углубление дна реки Ломовки
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В Нижнеломовском районе начались работы по расчистке и дноуглублению русла реки Ломовки. Это позволит восстановить естественное состояние водотока и защитить местных жителей от подтоплений.

«В последние годы состояние реки значительно ухудшилось: русло сильно заилилось, заросло кустарником, травянистой и водной растительностью, засорено упавшими деревьями и ветками. На отдельных участках толщина илистых отложений превышает 1 м, а завалы и отмели создают серьезные препятствия для нормального течения воды», - отметили в пресс-службе Росводресурсов.

Из-за этого на территории 11 населенных пунктов, где живут более 1 640 человек, нередко происходят критические затопления.

Расчистку проведут в несколько этапов на участке общей протяженностью 8,3 км, на это выделили свыше 126 миллионов рублей.

На первой стадии (с 2026 по 2028 год) планируется охватить 2 км реки между селами Большие Хутора и Прянзерки - до впадения в Мокшу. За работы заплатят 18 243 983 рубля.

После расчистки и углубления пропускная способность водотока Ломовки должна увеличиться.

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