Пензенцы свозили кошек и собак в Турцию, Грузию и Абхазию

Общество

Пензенцы свозили кошек и собак в Турцию, Грузию и Абхазию
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За июнь и июль жители Пензенской области вывезли за границу 22 кошки и собаки, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Инспекторы управления оформляли сертификаты на вывоз животных авиационным и наземным транспортом.

Они проверяли достоверность и полноту информации в ветеринарных сопроводительных документах, в частности соответствие идентификационного номера в сертификате и на микрочипе.

Пензенцы оформляли вывоз кошек и собак в 9 стран. Чаще всего жители региона берут животных, отправляясь в отпуск в Абхазию, Грузию и Турцию.

Ранее аналитики подсчитали, какая сумма нужна в России для роскошной жизни собаки.

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