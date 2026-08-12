В Пензе 237 женщин обратились за бесплатным молоком и творогом

После того как в Пензе расширили категорию получателей бесплатных продуктов питания - молока и творога, за мерой поддержки обратились 237 женщин, сообщили в городской администрации.

Изначально обеспечение бесплатными продуктами полагалось только беременным и кормящим из малообеспеченных и многодетных семей. В итоге по состоянию на 16 июня молоко и творог получали 50 женщин.

17 июля на сессии гордумы было принято решение, что продукты будут выдавать всем беременным женщинам, состоящим на учете в медицинских учреждениях Пензы со сроком более 28 недель, и также всем женщинам, вскармливающим ребенка грудным молоком с рождения и до достижения возраста 4 месяцев (по справке из медицинского учреждения Пензы).

В итоге с 20 июля по 12 августа поступило еще 237 заявлений.

«Оформить поддержку можно, подав документы на интерактивном портале социальной защиты, труда и занятости населения», - уточнили в мэрии.

Молоко и творог (18 упаковок по 205,4 г жирностью 3,2% и 12 пачек по 100 г жирностью 5% соответственно) выдают 2 раза в месяц равными частями в пунктах МАУ «Детское и лечебное питание». Таковых в Пензе 9, однако в новых районах нет ни одного.