Жителей Пензенской области ждут холодные ночи

В четверг, 13 августа, в Пензенской области будет переменная облачность. В большинстве районов ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на четверг столбики уличных термометры опустятся до +8...+13 градусов. Местами пройдет непродолжительный дождь, возможна гроза.

Днем прогнозируется +17...+22. В ночь на пятницу похолодает до +6...+11 градусов, в отдельных районах синоптики обещают кратковременный дождь.

В народном календаре 13 августа - Евдокимов день. Согласно примете, если предрассветный туман быстро рассеивается, установится хорошая погода. Густой туман над лесом сулит урожай грибов.