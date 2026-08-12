В Цыганском Поселке отключат воду, а в Заводском понизят давление

В Пензе в среду, 19 августа, в Цыганском Поселке и многоэтажках на проспекте Победы на сутки отключат холодную воду. В Заводском районе напор будет понижен, предупредили ресурсники.

Ограничение связано с ремонтом на сетях: требуется заменить запорную арматуру в районе проспекта Победы и улицы Серпуховской.

Воды не будет с 8:00 по следующим адресам:

- ул. Серпуховская;

- ул. Щербакова;

- проезд Щербакова;

- ул. Придорожная;

- 1-й проезд Придорожный;

- ул. Гончарова;

- проезд Гончарова;

- ул. 1-я, 2-я Офицерские;

- 1, 2, 3-й Офицерские проезды;

- ул. Овощная;

- ул. Урожайная;

- проспект Победы (частный сектор), 80, 82, 84, 86, 86а (МКД), 88 (адм. здание), 57 (автодорожный колледж), 78 (школа № 9);

- центр спортивной медицины «Бароком»;

- СК «Горизонт»;

- котельная «Арбеково».

Пониженное давление воды будет по следующим адресам в Заводском районе:

- ул. Ленина;

- ул. Шмидта;

- Заводское шоссе;

- ул. Заводская;

- ул. ИТР;

- ул. Лазо;

- ул. Крупской;

- ул. Нахимова;

- ул. Леонова;

- ул. Фрунзе;

- ул. Ударная;

- ул. Кулибина;

- ул. Циолковского;

- ул. Беляева;

- ул. Титова;

- ул. Воровского;

- ул. Комсомольская;

- ул. Докучаева;

- ул. Гагарина;

- Автоматный переулок;

- ул. Загоскина;

- проезд Г. Титова.

Пензенцев попросили заранее запастись питьевой водой.

Подачу ресурса планируют возобновить в 8:00 20 августа.