В Цыганском Поселке отключат воду, а в Заводском понизят давление

В Пензе в среду, 19 августа, в Цыганском Поселке и многоэтажках на проспекте Победы на сутки отключат холодную воду. В Заводском районе напор будет понижен, предупредили ресурсники.
Ограничение связано с ремонтом на сетях: требуется заменить запорную арматуру в районе проспекта Победы и улицы Серпуховской.
Воды не будет с 8:00 по следующим адресам:
- ул. Серпуховская;
- ул. Щербакова;
- проезд Щербакова;
- ул. Придорожная;
- 1-й проезд Придорожный;
- ул. Гончарова;
- проезд Гончарова;
- ул. 1-я, 2-я Офицерские;
- 1, 2, 3-й Офицерские проезды;
- ул. Овощная;
- ул. Урожайная;
- проспект Победы (частный сектор), 80, 82, 84, 86, 86а (МКД), 88 (адм. здание), 57 (автодорожный колледж), 78 (школа № 9);
- центр спортивной медицины «Бароком»;
- СК «Горизонт»;
- котельная «Арбеково».
Пониженное давление воды будет по следующим адресам в Заводском районе:
- ул. Ленина;
- ул. Шмидта;
- Заводское шоссе;
- ул. Заводская;
- ул. ИТР;
- ул. Лазо;
- ул. Крупской;
- ул. Нахимова;
- ул. Леонова;
- ул. Фрунзе;
- ул. Ударная;
- ул. Кулибина;
- ул. Циолковского;
- ул. Беляева;
- ул. Титова;
- ул. Воровского;
- ул. Комсомольская;
- ул. Докучаева;
- ул. Гагарина;
- Автоматный переулок;
- ул. Загоскина;
- проезд Г. Титова.
Пензенцев попросили заранее запастись питьевой водой.
Подачу ресурса планируют возобновить в 8:00 20 августа.