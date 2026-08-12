На ул. Воронова в Пензе планируют отремонтировать лестницу

В Пензе рассмотрят возможность отремонтировать еще одну уличную лестницу - между домами № 10 и 12 на Воронова (Окружная).

На то, что конструкция нуждается в обновлении, глава города Олег Денисов обратил внимание во время рабочего визита в микрорайон в среду, 12 августа.

«Проработаем возможность ее ремонта с управлением ЖКХ и «Пензавтодором», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

Он осмотрел и другие проблемные места поблизости. Так, асфальтировки требует подъездная дорога у школы № 32.

«Дал поручение главе Первомайского района вместе с управлением ЖКХ определить принадлежность участка, сделать замеры, чтобы включить объект в план на следующий год», - уточнил Олег Денисов.

Ранее сообщалось, что на улице 8 Марта в Пензе обновят две лестницы - ту, что недалеко от путепровода, и ту, что ближе к «Глобусу».