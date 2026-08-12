На ул. Пролетарской улучшат освещение пешеходного перехода

В Пензе на улице Пролетарской (Стрела) в районе дома № 20 планируют сделать дополнительное освещение над пешеходным переходом, сообщили в городском управлении ЖКХ в среду, 12 августа.

Для этого потребуется перенести светофорное оборудование на новые опоры, поэтому на время работ автоматическое регулирование движения отключат.

Водителям посоветовали быть особенно внимательными на этом участке дороги.

Ранее сообщалось, что на улице Зеленодольской, на участке от улицы Высокой до остановки «Совхоз-техникум», появятся светодиодные светильники.

Сейчас специалисты устанавливают опоры для оборудования. Всего должны смонтировать 40 светильников.