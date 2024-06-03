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Общество

ВТБ: к 2026 году число курьеров и офисных менеджеров сравняется

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За три года ВТБ увеличит число банковских курьеров в 10 раз, доведя ресурсы выездного канала обслуживания до уровня менеджеров в точках продаж. Сегодня курьерская доставка ВТБ уже доступна для 55% населения страны, на нее приходится каждая десятая продажа в рознице. Об этом в преддверии ПМЭФ-2024 рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания Василий Палаткин.

Курьерская доставка значительно увеличила доступность продуктов и услуг ВТБ в разных регионах. В июне охват выездного сервиса вырастет почти до 1 000 населенных пунктов, что позволит предложить банковские сервисы и продукты «с доставкой на дом» для 58% россиян. Для сравнения: в начале года сервис был доступен лишь в 149 населенных пунктах.

«С расширением географии охвата растет и количество специалистов выездного сервиса: сегодня это уже 1 000 сотрудников, до конца года банк удвоит их число, а по итогам 2026 года - кратно увеличит, до 11 тысяч. Ежемесячно ВТБ получает и отрабатывает более 100 тыс. заявок на курьерские услуги», - сообщили в пресс-службе банка.

По итогам апреля курьеры ВТБ обслужили каждого десятого розничного клиента. Лидером по востребованности сервиса пока стала Москва - тут каждый четвертый клиент воспользовался его услугами. В топ городов России по популярности доставки банковских продуктов вошли также Саранск (18% клиентов), Брянск (15%), Иваново (15%), Хабаровск (14%) и Омск (12%).

Через курьеров чаще всего заказывают кредитные и дебетовые карты и оформляют кредиты наличными. Выездные менеджеры помогают оформить платежные стикеры, кредитные или сберегательные продукты, настроить цифровые сервисы и проконсультировать по всем вопросам обслуживания. Время обслуживания одного клиента в среднем занимает 25 минут. В сутки специалисты успевают провести до 15 встреч.

«Мы стремимся сделать курьерскую доставку максимально доступной для миллионов россиян. С начала года скорость работы выездного сервиса у нас выросла в 1,5 раза. Два из трех обращений клиентов мы уже отрабатываем за 24 часа. В рамках нашей новой стратегии к концу 2026 года услугами курьеров ВТБ смогут воспользоваться 92% россиян в 23 тысячах городов и поселков. К этому времени для 80% пользователей доставка будет доступна менее чем за сутки. Важно, что клиент может получить банковскую услугу как «дома», так и самостоятельно прийти за ней в офис. Для этого мы за три года фактически уравняем ресурсные мощности курьеров и офисных сотрудников, чтобы и в мегаполисе, и в небольшом поселке клиент мог выбрать подходящий ему вариант обслуживания», - прокомментировал Василий Палаткин.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО).

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